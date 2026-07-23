Toshiba TEC Aktie
WKN: 857990 / ISIN: JP3594000006
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toshiba TEC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Toshiba TEC äußert sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -3,600 JPY. Das entspräche einem Gewinn von 96,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -94,180 JPY erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 132,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 121,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 205,40 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -43,130 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 593,30 Milliarden JPY, gegenüber 569,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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