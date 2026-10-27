TOSHO Aktie
WKN: A0BMJU / ISIN: JP3594400008
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOSHO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TOSHO stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 22,81 JPY gegenüber 21,79 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll TOSHO im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,95 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 82,40 JPY je Aktie, gegenüber 95,08 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 27,54 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 27,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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