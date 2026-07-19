Erste Schätzungen: TOSHO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOSHO wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 22,93 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOSHO ein EPS von 22,96 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,12 Prozent auf 7,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,63 JPY, gegenüber 95,08 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 28,00 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,60 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at