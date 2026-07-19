TOSHO Aktie
WKN: A0BMJU / ISIN: JP3594400008
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOSHO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TOSHO wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 22,93 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOSHO ein EPS von 22,96 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,12 Prozent auf 7,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,63 JPY, gegenüber 95,08 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 28,00 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,60 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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