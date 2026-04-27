Erste Schätzungen: Total Energy Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Total Energy Services äußert sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,500 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Total Energy Services ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,500 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Total Energy Services nach der Prognose von 1 Analyst 279,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 251,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,16 CAD je Aktie, gegenüber 1,99 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,14 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,06 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at