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Total Energy Services Aktie

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WKN DE: A0X8WB / ISIN: CA89154B1022

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Total Energy Services legt Quartalsergebnis vor

Total Energy Services äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,470 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Total Energy Services 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 313,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 24,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,45 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,99 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,06 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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