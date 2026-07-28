Total Energy Services Aktie
WKN DE: A0X8WB / ISIN: CA89154B1022
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Total Energy Services legt Quartalsergebnis vor
Total Energy Services äußert sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,470 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Total Energy Services 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 313,0 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 24,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,45 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,99 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,06 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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