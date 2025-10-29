Erste Schätzungen: Total Energy Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Total Energy Services wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,495 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 CAD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 264,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 241,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,97 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,56 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 906,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at