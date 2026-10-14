TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Aktie im Fokus 14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quartalszahlen bei TotalEnergies stehen an. Das prognostizieren Analysten.

TotalEnergies veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass TotalEnergies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 EUR je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 55,60 Milliarden USD, was einem Umsatz von 37,52 Milliarden EUR im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,95 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,17 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 214,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 161,57 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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