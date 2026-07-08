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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Expertenmeinungen 08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Quartalsergebnisse

TotalEnergies öffnet die Bücher. Das erwarten Experten vom Zahlenwerk.

TotalEnergies wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,92 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TotalEnergies noch 1,04 EUR je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 54,28 Milliarden USD betragen, verglichen mit 39,42 Milliarden EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,80 USD, gegenüber 5,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 202,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 161,57 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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10.06.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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