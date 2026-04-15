Erste Schätzungen: TOTO präsentiert Quartalsergebnisse

TOTO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,149 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TOTO noch -0,940 USD je Aktie verloren.

TOTO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,70 Milliarden USD, gegenüber 4,75 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at