Erste Schätzungen: Toto stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toto wird voraussichtlich am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 48,45 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Toto 37,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,62 Prozent auf 176,72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 293,69 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 243,01 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 784,09 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 737,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at