Erste Schätzungen: Toto verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toto wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -142,850 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 192,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 197,07 JPY je Aktie, gegenüber 71,73 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 737,91 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 724,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at