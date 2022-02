Erste Schätzungen: Tourmaline Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tourmaline Oil wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tourmaline Oil im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,28 CAD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 864,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 25,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 688,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 CAD im Vergleich zu 2,27 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 4,86 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,17 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at