TOWA PHARMACEUTICAL Aktie
WKN: 891725 / ISIN: JP3623150004
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOWA PHARMACEUTICAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TOWA PHARMACEUTICAL stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 107,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 88,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll TOWA PHARMACEUTICAL nach den Prognosen von 3 Analysten 74,45 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 414,78 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 385,71 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 278,05 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 259,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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29.04.26
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