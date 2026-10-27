Erste Schätzungen: TOWA PHARMACEUTICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOWA PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 101,18 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 115,80 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,53 Prozent auf 70,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOWA PHARMACEUTICAL noch 65,33 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 469,88 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 106,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 306,59 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 273,71 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at