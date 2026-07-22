Erste Schätzungen: Towa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Towa lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Towa für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 12,00 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,050 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Towa in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 15,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 113,09 JPY, gegenüber 61,22 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 66,98 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 54,37 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at