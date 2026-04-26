Erste Schätzungen: Towa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Towa präsentiert voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 90,90 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 129,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 39,58 JPY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Towa in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 17,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 14,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 65,80 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 108,28 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 54,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 53,48 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at