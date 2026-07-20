Erste Schätzungen: Tower Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tower Semiconductor stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,758 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 454,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,34 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at