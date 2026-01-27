Erste Schätzungen: Tower Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse

Tower Semiconductor öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tower Semiconductor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,682 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,490 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,58 Prozent auf 439,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tower Semiconductor noch 387,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD im Vergleich zu 1,85 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

