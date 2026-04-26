Townsquare Medi a Aktie

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WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Townsquare Media A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Townsquare Media A wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD, gegenüber -0,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 431,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 427,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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