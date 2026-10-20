Townsquare Medi a Aktie
WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Townsquare Media A präsentiert Quartalsergebnisse
Townsquare Media A wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,110 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Townsquare Media A -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 108,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,8 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,900 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,710 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 430,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 427,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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