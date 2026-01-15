TOYO SUISAN KAISHA Aktie
WKN: 858622 / ISIN: JP3613000003
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOYO SUISAN KAISHA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TOYO SUISAN KAISHA wird sich voraussichtlich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 193,65 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TOYO SUISAN KAISHA noch 204,33 JPY je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,52 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei TOYO SUISAN KAISHA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 142,66 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 670,92 JPY, gegenüber 626,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 529,68 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 507,60 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
