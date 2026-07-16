Erste Schätzungen: TOYO SUISAN KAISHA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOYO SUISAN KAISHA wird voraussichtlich am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 157,27 JPY gegenüber 153,09 JPY im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent auf 137,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 708,38 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 713,27 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 572,11 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 536,64 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at