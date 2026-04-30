TOYO SUISAN KAISHA Aktie

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WKN: 858622 / ISIN: JP3613000003

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TOYO SUISAN KAISHA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TOYO SUISAN KAISHA wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 144,21 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 34,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 106,90 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TOYO SUISAN KAISHA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 133,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 112,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 689,31 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 626,41 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 534,86 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 507,60 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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