Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toyo Tire Rubber veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 109,38 JPY. Im Vorjahresquartal waren 85,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 149,89 Milliarden JPY gegenüber 147,11 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 420,10 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 485,86 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 584,94 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 565,36 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at