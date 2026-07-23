Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toyo Tire Rubber wird sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Toyo Tire Rubber im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 150,91 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 128,74 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 160,47 Milliarden JPY – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toyo Tire Rubber 147,90 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 447,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 413,10 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 629,25 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 594,92 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at