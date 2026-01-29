Toyo Tire & Rubber Aktie

Toyo Tire & Rubber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyo Tire Rubber stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 107,09 JPY. Im Vorjahresquartal waren 127,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 152,26 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 445,06 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 485,86 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 591,61 Milliarden JPY, gegenüber 565,36 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

