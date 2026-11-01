Toyo Tire & Rubber Aktie
WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003
|
01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Toyo Tire Rubber wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 98,21 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyo Tire Rubber noch ein Gewinn pro Aktie von 128,10 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 164,44 Milliarden JPY gegenüber 151,88 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 496,74 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 413,10 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,12 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 594,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toyo Tire & Rubber Co LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Toyo Tire Rubber stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Toyo Tire Rubber präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Toyo Tire & Rubber Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Toyo Tire & Rubber Co LtdShs
|22,20
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.