Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Toyo Tire Rubber lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 108,00 JPY gegenüber 87,71 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,38 Prozent auf 142,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Tire Rubber noch 135,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 463,53 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 413,10 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 631,44 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 594,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at