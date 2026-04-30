Toyo Tire & Rubber Aktie

Toyo Tire & Rubber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Toyo Tire Rubber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Toyo Tire Rubber lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 108,00 JPY gegenüber 87,71 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,38 Prozent auf 142,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Tire Rubber noch 135,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 463,53 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 413,10 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 631,44 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 594,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Toyo Tire & Rubber Co LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Toyo Tire & Rubber Co LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs 20,80 2,97% Toyo Tire & Rubber Co LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen