Erste Schätzungen: Toyoda Automatic Loom Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toyoda Automatic Loom Works wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Toyoda Automatic Loom Works im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 282,62 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 330,64 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Toyoda Automatic Loom Works im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.037,60 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.007,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,01 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 709,34 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 856,96 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4.140,05 Milliarden JPY, gegenüber 4.084,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

