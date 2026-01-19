Erste Schätzungen: Toyoda Gosei stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Toyoda Gosei präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 93,55 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 110,65 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Toyoda Gosei im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 275,84 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,78 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 345,07 JPY, gegenüber 286,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.089,69 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.059,80 Milliarden JPY generiert wurden.

