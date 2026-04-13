TOYOTA BOSHOKU CORPShs Aktie
WKN: 883944 / ISIN: JP3635400009
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TOYOTA BOSHOKU öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TOYOTA BOSHOKU lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TOYOTA BOSHOKU die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen, dass TOYOTA BOSHOKU für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 71,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -64,790 JPY je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 532,11 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 507,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 241,09 JPY, gegenüber 93,65 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2.018,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.954,22 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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