Erste Schätzungen: TOYOTA BOSHOKU öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOYOTA BOSHOKU lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TOYOTA BOSHOKU die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass TOYOTA BOSHOKU für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 71,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -64,790 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 532,11 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 507,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 241,09 JPY, gegenüber 93,65 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2.018,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.954,22 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at