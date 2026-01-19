Erste Schätzungen: TOYOTA BOSHOKU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOYOTA BOSHOKU wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,08 JPY. Im Vorjahresquartal waren 82,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 508,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 498,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 270,87 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 93,65 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.992,42 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.954,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at