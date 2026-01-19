Erste Schätzungen: Toyota Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Toyota Industries wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,81 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toyota Industries ein EPS von 2,17 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Toyota Industries 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,65 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Toyota Industries 6,61 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD im Vergleich zu 5,62 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 26,66 Milliarden USD, gegenüber 26,80 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at