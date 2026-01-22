Toyota Motor Aktie

Toyota Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001

Kennzahlen im Fokus 22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Toyota Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyota Motor gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.

Toyota Motor wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 67,65 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 59,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 165,80 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,72 Prozent auf 12.851,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyota Motor noch 12.391,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 274,73 JPY je Aktie, gegenüber 359,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 50.497,19 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 48.036,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Toyota Motor Corp. 19,11 -1,18% Toyota Motor Corp.

