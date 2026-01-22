Toyota Motor Aktie
WKN: 888452 / ISIN: US8923313071
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Toyota Motor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Toyota Motor öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,35 USD aus. Im letzten Jahr hatte Toyota Motor einen Gewinn von 10,88 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 82,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,32 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 23,59 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 315,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
