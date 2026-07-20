Erste Schätzungen: TPG A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TPG A lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TPG A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,595 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 599,8 Millionen USD – ein Minus von 34,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TPG A 921,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at