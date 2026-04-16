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WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TPG A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TPG A stellt voraussichtlich am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,611 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,01 Prozent auf 619,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,78 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,78 Milliarden USD, gegenüber 4,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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