TP a Aktie

WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TPG A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TPG A stellt voraussichtlich am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,649 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TPG A ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 41,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 629,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,08 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,21 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
