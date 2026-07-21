TPG Pace Energy Holdings Aktie

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WKN DE: A2JRXK / ISIN: US5596631094

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: TPG Pace Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TPG Pace Energy wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,893 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 40,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 447,7 Millionen USD gegenüber 319,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 1,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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