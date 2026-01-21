Erste Schätzungen: TPG Pace Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TPG Pace Energy wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass TPG Pace Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,374 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TPG Pace Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 317,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 326,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,94 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at