TPG Pace Energy Holdings Aktie
WKN DE: A2JRXK / ISIN: US5596631094
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TPG Pace Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TPG Pace Energy wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,575 USD je Aktie gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 466,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 43,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TPG Pace Energy einen Umsatz von 324,9 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,95 USD je Aktie, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 2,03 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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