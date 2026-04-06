Tractor Supply Aktie

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WKN: 889826 / ISIN: US8923561067

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tractor Supply legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tractor Supply äußert sich voraussichtlich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,344 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,64 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,06 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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