Erste Schätzungen: Tractor Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tractor Supply wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,848 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,11 USD, gegenüber 2,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 16,18 Milliarden USD im Vergleich zu 15,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at