Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tractor Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tractor Supply wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,848 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,11 USD, gegenüber 2,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 16,18 Milliarden USD im Vergleich zu 15,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tractor Supply Co.
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Tractor Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.07.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.07.26
|S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tractor Supply-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500-Papier Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.06.26
|S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tractor Supply von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börsianer in New York warten auf Impulse: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart seitwärts (finanzen.at)
|
12.06.26
|S&P 500-Titel Tractor Supply-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tractor Supply von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.06.26
|S&P 500-Wert Tractor Supply-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tractor Supply von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Tractor Supply Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tractor Supply Co.
|25,83
|-3,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.