Tradeweb Markets Aktie
WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tradeweb Markets legt Quartalsergebnis vor
Tradeweb Markets wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,943 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tradeweb Markets noch 0,710 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 560,5 Millionen USD gegenüber 513,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,03 USD aus. Im Vorjahr waren 3,78 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 2,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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