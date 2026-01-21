Tradeweb Markets Aktie

Tradeweb Markets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tradeweb Markets legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tradeweb Markets wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,848 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 516,2 Millionen USD – ein Plus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tradeweb Markets 463,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,44 USD, gegenüber 2,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

