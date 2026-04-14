Tradeweb Markets Aktie
WKN DE: A2PGG8 / ISIN: US8926721064
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tradeweb Markets präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tradeweb Markets stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 19,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 607,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 509,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,78 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,36 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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