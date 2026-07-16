Erste Schätzungen: Trane Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trane Technologies lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,26 USD je Aktie gegenüber 3,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,19 Milliarden USD gegenüber 5,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,98 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 23,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at