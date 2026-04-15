Erste Schätzungen: Trane Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trane Technologies wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,67 USD erwirtschaftet wurden.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,81 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,69 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 12,98 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 21,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at