14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Trane Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trane Technologies wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,82 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,66 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,09 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Trane Technologies einen Umsatz von 4,87 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,02 USD je Aktie, gegenüber 11,24 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 21,27 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 19,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Trane Technologies PLC 330,20 -0,33% Trane Technologies PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

