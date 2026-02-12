TransAlta Aktie

TransAlta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885412 / ISIN: CA89346D1078

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TransAlta zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TransAlta präsentiert voraussichtlich am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,054 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TransAlta ein EPS von -0,220 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 678,0 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei TransAlta für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 677,6 Millionen CAD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,538 CAD im Vergleich zu 0,590 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,60 Milliarden CAD, gegenüber 2,79 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

